Tuttosport - Out anche Rebic: il Milan rimane senza attaccanti

"Altro guaio fisico, il Milan rimane senza attaccanti". Il riferimento di Tuttosport è all’infortunio di Rebic, non convocato per la delicata trasferta di Verona. Gli accertamenti a cui si è sottoposto il giocatore croato hanno escluso un problema muscolare: Ante soffre di una infiammazione all’anca. Pioli, comunque, non si perde d’animo: "Siamo molto attenti ai carichi di lavoro - ha dichiarato ieri in conferenza stampa - purtroppo i tanti impegni ci hanno messo in difficoltà. Ma dobbiamo avere fiducia nelle nostre qualità".