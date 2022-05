MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pioli per sempre": titola così stamattina Tuttosport che spiega che il tecnico rossonero ha ancora un solo anno di contratto (più opzione), ma dopo la conquista del 19° scudetto è già pronto il regalo per l'allenatore milanista, vale a dire il prolungamento che potrebbe anche arrivare in tempi piuttosto stretti.