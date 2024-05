Tuttosport: "Pronti, Fonseca via: al Milan un'estate da Champions"

vedi letture

Sembra ormai tutto fatto per l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Per l'ufficialità c'è ancora da aspettare, verosimilmente il ritorno del club rossonero dalla trasferta australiana dei prossimi giorni e che avrà il suo culmine il 31 maggio con l'amichevole contro la Roma. E con il nome del nuovo allenatore, inizia a prendere forma anche il calendario estivo del club rossonero. Di tutto questo parla Tuttosport questa mattina nel suo articolo di questa mattina sul club rossonero.

Tuttosport titola così: "Pronti, Fonseca via: al Milan un'estate da Champions". Nell'occhiello riportati i dettagli sul contratto: "Firmerà un biennale più opzione da 2.5 milioni a stagione". Tra i suoi alleati, specialmente per dissipare il nuvolone di scetticismo che lo accoglierà al suo arrivo, ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Così scrive il quotidiano: "Avrà Ibra come alleato per superare lo scetticismo della tifoseria rossonera". Intanto si delinea il calendario: "Raduno nella settimana del 9 luglio, poi negli Stati Uniti i test contro Real Madrid, City e Barcellona". La conferenza stampa di presentazione potrebbe coincidere con il primo giorno di raduno.