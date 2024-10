Tuttosport ricorda l'estate: "Conte spacca San Siro, che scintille con Ibra!"

Nel corso dell'estate, nelle rispettive conferenze stampa di presentazione della stagione, il senior advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic e il tecnico del Napoli Antonio Conte avevano direttamente e indirettamente parlato l'uno dell'altro. Il motivo era la possibilità di vedere l'allenatore pugliese sulla panchina rossonera nel post Pioli: secondo le indiscrezioni l'attuale coach partenopeo sarebbe stato a disposizione ma da Casa Milan la cornetta non si è mai alzata e si è preferito puntare su Fonseca, nonostante il malumore di qualche tifoso.

Ibrahimovic, nella conferenza stampa di inizio stagione, ha parlato del perchè non ha preso in considerazione Conte: "Al Milan serve un allenatore, non un manager. Di Conte non ne abbiamo discusso perché con i criteri che avevamo, non era quello che cercavamo". La risposta dell'allenatore arrivò nel giorno del suo insediamento azzurro: "Io rispetto tutti, non ricordo bene cosa abbia detto Ibra. Io mi considero un manager: da un punto di vista tecnico, gestionale, nell’allenamento, voglio avere voce in capitolo. Magari da qualche altra parte questo può dare fastidio". Un altro motivo per seguire un big match già carico di significato.