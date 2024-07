Tuttosport rivela: "Dall'Arabia, Al-Sadd: c'è l'offerta per Adli"

Se gli obiettivi per il mercato in entrata del Milan, a grandi linee, sono stati fissati, non è semplice tracciare un disegno su quelle che saranno le trattative in uscita per i rossoneri, al netto di quelle riservate agli esuberi che certamente saluteranno Milanello. In questo senso è possibile che alcuni giocatori, che magari al momento non sono sul mercato, potrebbero finirci in breve tempo a fronte di offerte importanti o comunque ritenute vantaggiose dal club.

Può essere il caso di Yacine Adli per il quale questa mattina viene riferito un interesse dall'Arabia sulle colonne di Tuttosport. Scrive il quotidiano piemontese: "Dall'Arabia. Al-Sadd: c'è l'offerta per Adli". La squadra della Saudi Pro League ha presentato una proposta ufficiale al Milan per il suo numero 7 ma, al momento, il calciatore non sembra essere interessato. Il campionato saudita aprirà il suo mercato solamente fra cinque giorni, il prossimo 17 luglio.