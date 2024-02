Tuttosport rivela i piani di Ibrahimovic: "Un Milan modello Ajax"

vedi letture

Ormai è passato più di un mese da quando Zlatan Ibrahimovic è tornato al Milan, in veste di senior advisor di RedBird. E a parte il contatto con i giocatori e la presenza sul campo a Milanello e San Siro, si sta cercando di capire un po' di più quale potrebbe essere il ruolo del fuoriclasse svedese. Oggi Tuttosport rivela alcuni dei progetti che Ibrahimovic avrebbe in mente, ispirandosi all'inizio della sua carriera: "Ibra pensa a un Milan modello Ajax".

Nel sottotitolo si legge: "Lo svedese ora è concentrato sul vivaio rossonero. Il club olandese ha uno dei settori giovanili migliori del mondo, Zlatan metterà in pratica le esperienze maturate ad Amsterdam". Zlatan è spesso al centro Vismara, sede di allenamento delle giovanili rossonere, per seguire i figli Vincent e Maximilian. In più Ibra è molto amico di Abate, allenatore della Primavera. Quello che viene riportato è che lo svedese avrebbe dei progetti per il settore giovanile, in particolare trasferendo fin da subito la sua mentalità.