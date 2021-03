Tuttosport - Squalifica Tonali, l'Under 21 valuta il ricorso

Dalla commissione disciplinare della UEFA è arrivata una mazzata tremenda per l’Italia Under 21. Pesa, in particolare, la squalifica di Tonali, fermato per tre giornate a causa dell’espulsione rimediata nella gara con la Repubblica Ceca. Mano pesante che, in teoria, impedirebbe al centrocampista di disputare anche un eventuale quarto di finale. Come riporta Tuttosport, l’U21 azzurra sta valutando in queste ore la possibilità di presentare ricorso.