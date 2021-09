Tuttosport su Florenzi: "Il ginocchio fa male"

Nuovo stop per Florenzi, sempre a causa del ginocchio sinistro, che continua a dargli fastidio. Stamane il giocatore effettuerà degli esami approfonditi nella clinica romana di Villa Stuart: come riporta Tuttosport, il professor Mariani deciderà se consigliare all’ex Psg una terapia conservatrice o propendere per un’operazione in artroscopia, che lo terrebbe fuori per qualche settimana. Sicuramente Florenzi salterà la con l’Atalanta e non risponderò alla chiamata di Mancini.