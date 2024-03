Tuttosport sul futuro della porta del Milan: "Se Maignan non firma sale Mamardashvili"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina sul futuro della porta del Milan: "Se Maignan non firma sale Mamardashvili". Il francese è in scadenza nel 2026 e per il momento non si è ancora arrivati ad un accordo per il rinnovo. Il club di via Aldo Rossi non è comunque disposto a sforare sul monte ingaggi. Se non dovesse arrivare il prolungamento nelle prossime settimane, Maignan potrebbe essere ceduto per un cifra intorno ai 70-80 milioni di euro.

Chi potrebbe prendere poi il Milan al suo posto? Un profilo che piace molto è quello di Giorgi Mamardashvili, portiere classe 2000 del Valencia e della nazionale georgiana. La sua valutazione si aggira intorno ai 40-50 milioni di euro. In Italia c’è invece il nome di Michele Di Gregorio del Monza che potrebbe interessare ai rossoneri.