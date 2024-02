Tuttosport sul futuro di Rafa Leao: "Il Psg resta sullo sfondo"

Questa mattina Tuttosport apre il capitolo Rafael Leao, in primis per la risposta che il portoghese ieri mattina ha dato sui social a un utente che gli aveva rivolto alcuni spiacevoli insulti razzisti. In questo senso il quotidiano titola: "Leao, stop al razzista". Nelle proprie storie, e sostenuto dal club, il 10 rossonero ha risposto così al "tifoso" che lo aveva preso di mira: "Purtroppo il mondo continua ad avere a che fare con persone con una mente così piccola".

Intanto però Tuttosport ne approfitta anche per fare il punto sul futuro di Leao e scrive: "Il Psg resta sullo sfondo". La stagione del portoghese è stata caratterizzata da alti e bassi, un po' come quella del Milan. Dalla bella partita contro il Psg in Champions, ai fischi subiti da San Siro. Il solito rapporto odi et amo. Il quotidiano di Torino riporta che ci potrebbero essere novità su un ipotetico interesse del Psg: con il ds Campos che conosce benissimo Leao e lo ha messo nel mirino per sostituire Mbappè.