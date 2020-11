Tuttosport sul mercato del Milan: "La novità Lovato e il solito Kabak"

In questa prima parte di stagione, il reparto dei difensori centrali del Milan è stato certamente quello ha avuto più problemi tra infortuni e Covid-19. Per questo motivo, a gennaio i rossoneri cercheranno un nuovo rinforzo in quella zona di campo. I nomi più caldi, secondo Tuttosport, sono due: il turco Ozan Kabak dello Schalke 04, che il Diavolo ha cercato a lungo anche in estate, e il giovane talento del Verona, Matteo Lovato.