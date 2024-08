Tuttosport sul nuovo acquisto del Milan: "Tutti per Fofana. E a Parma gioca"

Quella di ieri non è stata la prima giornata rossonera per Youssouf Fofana, ma sicuramente quella più rappresentativa, indimenticabile quasi, visto che il centrocampista francese, che dovrebbe rappresentare essere la svolta del centrocampo del Milan, è stato accolto dall'entusiasmo del tifo rossonero al nuovissimo flagship store di via Dante, a pochi passi dal Castello Sforzesco.

"Per Fofana tanti selfie, autografi, qualche palleggio e un affaccio dalle finestre dello store con tanto di lancio della maglia che fa tanto matrimonio rossonero, coi fan che si lanciano sull’indumento come fossero le invitate col bouquet della sposa" scrive Tuttosport. Il centrocampista francese, salvo incredibili colpi di scena o cambi tattici dell'ultimo minuto, esordirà a Parma dal primo minuto e sarà la grande attrazione in quanto rinforzo tanto ansiato per quel reparto dove erano state riscontrate delle criticità non solo nella passata stagione, ma anche nell'esordio in questa contro il Torino.