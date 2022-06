Tuttosport sullo stadio: "Sala garante, il Milan dubita. I rossoneri guardano sempre a Sesto"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport non manca di affrontare il tema stadio dopo che il sindaco Sala ha dato garanzie a Milan e Inter sull'accelerazione dei tempi per il nuovo impianto. Nel titolo si legge: "Sala garante, il Milan dubita". Continua il sottotitolo: "Tempi più brevi per San Siro, ma i rossoneri guardano sempre a Sesto". Nonostante il sindaco di Milano, tramite il coordinatore del dibattito pubblico Andrea Pillon, abbia garantito che questa fase verrà conclusa entro ottobre, la società rossonera si tiene aperte tutte le possibilità nel caso non vengano rispettate le tempistiche. Ecco dunque che rimane viva l'ipotesi di Sesto San Giovanni, in attesa del ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco. Cardinale ha già visitato l'ex area Falck e affiderebbe i lavori al celebre architetto Norman Foster che avrebbe già anche abbozzato un progetto.