Tuttosport: "Tare, la prima missione: fare muro per Reijnders"

L'edizione di Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Tare, la prima missione: fare muro per Reijnders". Nelle prossime ore verrà ufficializzato l'arrivo al Milan di Igli Tare come nuovo direttore sportivo. E una delle prime cose che dovrà fare il nuovo dirigente milanista sarà di respingere il pressing del Manchester City che vuole Tijjani Reijnders. La rinascita del club rossonero non può iniziare con la cessione del miglior giocatore del Diavolo nella stagione che si è appena conclusa.

Nel pre-partita di Milan-Monza, l'ad Giorgio Furlani ha rassicurato i tifosi milanisti sul fatto che la società di via Aldo Rossi non ha necessità di sacrificare un big: "Il sacrificio di un big? Io mi focalizzerei su cosa ci serve per rinforzarci, perché è ovvio che ci siano stati degli errori anche nella pianificazione della rosa. Per come siamo siamo gestiti non saranno necessari dei sacrifici".