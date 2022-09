Tuttosport titola così: "Milan, l'Europa è... on fire!"

MilanNews.it

L'edizione questa mattina in edicola di Tuttosport recita così: "Milan, l'Europa è... on fire!". I rossoneri domano la Dinamo Zagabria in casa per 3-1, grazie ai soliti noti come Leao e Giroud; alle conferme in Champions come Saelemaekers, alla seconda rete in due partite; ai volti nuovi come Tommaso Pobega che proprio nella massima competizione europea segna il suo primo gol in rossonero.