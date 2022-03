MilanNews.it

Sarà un super sabato di campionato, con le squadre in lotta per lo Scudetto tutte in campo. Dopo le sfide europee, dunque, riparte la corsa al titolo in Serie A: “Milan, Napoli, Inter: vietato sbagliare!”, titola l’edizione odierna di Tuttosport, che poi aggiunge sempre in prima pagina: “Comincia Spalletti contro l’Udinese, poi Inzaghi contro la Fiorentina, chiude Pioli a Cagliari”.