Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Tonali, tre esami all'università". Dopo Lille e Fiorentina, il giovane regista rossonero sarà titolare anche domani sera contro il Celtic in Europa League. L'ex Brescia è in crescita e giocare con continuità gli sta permettendo di entrare più velocemente nei meccanismi della squadra di Pioli.