Tuttosport - Verso Milan-Juventus: Florenzi favorito per sostituire Theo a sinistra

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, il Milan sarà atteso dal big match contro la Juventus a San Siro. Per questa partita, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Theo Hernandez che sarà squalificato: come riporta Tuttosport, il favorito per prendere il suo posto a sinistra è Alessandro Florenzi. Le alternative sono Davide Bartesaghi oppure il cambio di modulo, come è già successo contro il Verona quando il francese non era disponibile per un problema fisico.