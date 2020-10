Verso Celtic-Milan, La Gazzetta dello Sport: "È il momento di Tonali"

Giovedì sera il Milan affronterà il Celtic nella prima giornata della fase a gironi di Europa League. Stefano Pioli potrebbe cambiare alcune pedine rispetto alla formazione schierata nel derby. "È il momento di Tonali", scrive La Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge: "In Scozia per il decollo nel cuore del diavolo". Il centrocampista potrebbe giocare dall’inizio: "L’azzurro - scrive la rosea - sempre presente ma solo due volte dal primo minuto: Pioli valuta di dargli spazio giovedì in coppa".