Verso il derby di Coppa Italia, Gazzetta: "Milan-Inter, la virtù è in mezzo"

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan-Inter, la virtù è in mezzo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del derby in programma domani sera valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Senza Tonali squalificato e con Kessie in calo, le chiavi del centrocampo rossonero saranno nelle mani di Ismael Bennacer. I nerazzurri si affideranno in mediana ancora una volta al trio composto da Barella, Brozovic e Calhanoglu.