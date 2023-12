Verso Newcastle, il focus è su Pioli. Tuttosport: "Vittoria per tenersi stretto il Milan"

Il Milan mercoledì si gioca tanto - si potrebbe dire anche tutto - a Newcastle in Champions League. I rossoneri devono vincere e sperare che il Psg perda in casa del Borussia Dortmund se vogliono qualificarsi per gli ottavi di finale. La sola vittoria rossonera comporterebbe quantomeno l'accesso ai sedicesimi di Europa League.

Il focus è tutto su Stefano Pioli che si gioca tanto per il club che allena ma anche per se stesso. Tuttosport questa mattina infatti titola così: "Pioli, vittoria a Newcastle per tenersi stretto il Milan". Che il momento del Diavolo sia nero è evidentissimo a tutti, così come la confusione di Pioli che viene tradotta poi in quella in campo della squadra. Al momento il club non ha intenzione di cambiare guida tecnica: chiaro che il mancato accesso agli ottavi, obiettivo importante anche economicamente, o peggio un'uscita in toto dall'Europa, potrebbe aprire nuovi scenari per la panchina rossonera.