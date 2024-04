Vigilia di Roma-Milan: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Ormai ci siamo, è la vigilia di Roma-Milan. La stagione rossonera, a livello sportivo, si deciderà tutta nelle prossime ore: il Diavolo si presenterà all'Olimpico con l'obiettivo, arduo ma possibile, di ribaltare il gol di vantaggio dell'andata. Ed è per questo che stamattina, quasi su tutti i principali quotidiani sportivi italiani si parla dell'euroderby di ritorno. Di seguito, dunque, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani usciti questa mattina in edicola.

La Gazzetta dello Sport mette Stefano Pioli in primissimo piano, titolando: "Pioli spacca Milan. Perché il tecnico è in discussione e cosa lo può salvare". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Domani la coppa con la Roma: i tifosi divisi, il club in attesa". Riportate anche le parole di Arrigo Sacchi, intervistato: "La conferma? Se ha fatto lui il mercato, ha delle colpe". Il Corriere dello Sport mette, come sempre, il focus sulla Roma e in questo caso su Lukaku ("Caccia al gol da semifinale"), ma comunque sul club rossonero scrive: "Notte decisiva per la panchina di Pioli: prende quota Lopetegui". Quindi Tuttosport che non parla della partita ma si concentra sul caso Camarda e recita: "Tensioni sul baby Camarda: il Milan può perderlo". Nel sottotitolo: "Ingaggio, commissioni, percorso tecnico: sul contratto 'da sedicenne' è rischio rottura con l'agente Riso". Il QS invece riporta il focus sul tecnico rossonero: "Pioli cerca il suo Milan. Settimana decisiva. Al mister servono i gol di Leao e di Giroud".