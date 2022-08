Vittoria a San Siro contro il Bologna, il CorSera: "Il Milan torna in vetta"

MilanNews.it

Con la vittoria per 2-0 contro il Bologna grazie ai gol di Leao e Giroud e un'ottima prestazione di Charles De Ketelaere, il Milan porta a casa altri tre punti. Il Corriere dello Sport titola così in prima pagina: "Il Milan torna in vetta". In attesa delle altre partite, quindi, i rossoneri comandano assieme al Torino a 7 punti.