acmilan - Il programma del settore giovanile: Primavera in campo sabato, domenica Milan-Inter U16

Dopo aver ritrovato la vittoria esterna contro l'Udinese, il Milan Primavera di Mister Giunti è atteso da una delicata sfida salvezza contro la Sampdoria. L'appuntamento è per sabato 18 maggio alle 17.00 al Vismara. Iniziano invece i playoff per l'Under 16: è già tempo di Derby per i rossoneri di Mister Bellinzaghi, che entrano in scena nei Quarti di finale contro l'Inter. La gara d'andata si giocherà al Vismara, sempre domenica 19 ma alle 15.00. Il ritorno, poi, sarà previsto per domenica 26 maggio.

ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE

SABATO 18 MAGGIO

MILAN PRIMAVERA: 14° giornata di ritorno, Milan-Sampdoria, 17.00 - CS Vismara

DOMENICA 19 MAGGIO

UNDER 16: Quarti di finale playoff, Milan-Inter, 15.00 - CS Vismara