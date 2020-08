Haidara saluta il Milan: “Ringrazio tutti per questi anni fantastici in rossonero. Pronto per l’avventura a Lecco”

Siaka Haidara saluta il Milan per aggregarsi al Lecco. Per ringraziare il club rossonero, il classe 2001 ha voluto condividere un post sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Questa la didascalia: "Ringrazio il Milan per questi fantastici anni in cui sono cresciuto come giocatore ma soprattutto come persona, un grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a crescere, i magazzinieri, lo staff e soprattutto i compagni che hanno reso quest'avventura indimenticabile. É un onore aver fatto parte di una grande famiglia importante come il Milan. Sono altrettanto felice di iniziare una nuova esperienza con il Lecco e pronto a dare il massimo!".