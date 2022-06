Il Capo dell'Accademia di Cork City: "Heffernan ha fatto bene in prestito al Milan. Siamo molto contenti"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capo dell'Accademia di Cork City, squadra dal cui proviene Cathal Heffernan, appena acquistato dal Milan, ha dichiarato: "Cathal ha chiaramente fatto bene mentre era in prestito e ora ha l'opportunità di firmare in modo definitivo. Il fatto che stia ottenendo questa opportunità è una testimonianza del suo duro lavoro e della sua dedizione, così come del lavoro svolto dai suoi allenatori ai Ringmahon Rangers e qui alla nostra accademia. Siamo molto contenti per lui e gli auguriamo buona fortuna per la sua futura carriera”.