Il Milan U16 ha battuto per 6-1 il Brescia nella sfida valida per la seconda giornata del campionato di categoria: in rete al 2' Batistini, 17' e 32'st Cappelletti, 38' Camarda, 17'st e 27'st Liberali.