Esordio in campionato vincente per gli Under 16 del Milan. La formazione guidata da Baldo, nell'incontro valido per la prima giornata, ha superato il Verona per 0-3 grazie alle reti di Camarda, Batistini e Cappelletti. Nel prossimo turno i giovani rossoneri ospiteranno il Brescia.