Milan, il programma del weekend per settore giovanile e prima squadra femminile

Saranno dieci le gare di campionato che attenderanno il settore giovanile rossonero in questo weekend, soprattutto nell'attività di base. Nell'agonistica giocheranno Milan Primavera, U16 e U14 (gli U17 e gli U15 resteranno a riposo): il Milan Primavera ospiterà il Genoa al Vismara in una sfida da non sbagliare, un'occasione davvero importante per fare punti salvezza e tornare a muovere il più possibile la classifica; gli U16, invece, se la vedranno contro l'Atalanta in uno scontro diretto per il terzo posto; e gli U14, infine, avranno di fronte il Feralpisalò.

IL PROGRAMMA UFFICIALE:

SABATO 16 FEBBRAIO

ESORDIENTI 2008: Iris 1914-Milan, ore 14.45 - CS F. Bettinelli Iris 1914 (Milano)

PULCINI 2009: Milan-Bollatese, ore 15.00 - CS Vismara

PULCINI 2010: Città di Vigevano-Milan, ore 14.00 - CS Cavallino P. Antona (Vigevano)

U15 FEMMINILE: Milan-Fiammamonza, ore 15.30 - CS Vismara

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: Iris 1914-Milan, ore 16.00 - CS F. Bettinelli Iris 1914 (Milano)

PULCINI 2008 FEMMINILE: Accademia Pavese San Genesio-Milan, ore 14.00 - CSC E. Panigati (Sant'Alessio con Vialone)

DOMENICA 17 FEBBRAIO

MILAN PRIMAVERA: 4° giornata di ritorno, Milan-Genoa, ore 15.00 - CS Vismara

U16: 5° giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 10.45 - CS Vismara

U14: 3° giornata di ritorno, Milan-Feralpisalò, ore 11.00 - CS Vismara

PULCINI 2007 FEMMINILE: Milan-Garibaldina 1932, ore 10.30 - CS Vismara