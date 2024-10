Milan, il talento Jadid continua a stupire nelle giovanili: 5 gol in 4 partite (da sotto età)

vedi letture

Cagliari-Milan Under 15 è stata una partita che da subito è cominciata nel migliore dei modi per i ragazzi di mister Lorenzo Cresta, bravi ad entrare in campo con la cattiveria agonistica giusta che ha permesso di siglare due reti in undici minuti e mettere subito in discesa l’incontro.

Il primo gol della giornata porta la firma del più piccolo in campo, l’ala sinistra Akram Jadid, MVPlayer LGI della gara. Non un nome nuovo per chi ci segue e per gli esperti di calcio giovanile. Il ragazzo classe 2011, pur giocando da sotto età, non smette di stupire: in questo inizio di stagione ha avuto modo, ed è stato bravo, di mettere in mostra tutte le sue qualità, che sono già state riconosciute, evidenziate ed elogiate da La Giovane Italia. Con il gol al Cagliari sigla il quinto gol in sole quattro presenze, a cui vanno aggiunti anche i tanti assist e le giocate degne di nota.

Al 3’ è bravo Troiano a servire Jadid in profondità con un lancio, sa infatti che in campo aperto (ma anche nello stretto) è micidiale. Il terzino destro rossoblù Xaxa, che si trovava in posizione avanzata, cerca di recuperarlo senza successo e, una volta giunto al limite dell’area, punta e supera (troppo) facilmente il capitano dei sardi Ventre spostandosi la palla sul sinistro con cui supera l’estremo difensore Filippini. Mette il suo zampino anche nel terzo gol, battendo un calcio d’angolo sul secondo palo su cui si avventa Troiano che serve, rimettendo in mezzo la sfera, il suo secondo assist della giornata, questa volta per Marchello.

A fare una partita degna di nota è un po’ tutto il Milan, compreso il capitano Emanuele Carbone, play e vero metronomo della squadra, ragazzo che sa sempre cosa fare, non buttando mai via il pallone, abbassandosi in fase di costruzione, ma bravo anche in fase di rifinitura. L’italo-marocchino esce dal campo al 30’ della ripresa per far posto a Ghislini, sul risultato di 1-3 per i rossoneri ma con l’uomo in meno. Una seconda frazione sicuramente meno vivace la sua, ma la percezione di pericolo quando la palla è tra i suoi piedi è sempre elevatissima.

Un anno più piccolo dei compagni e degli avversari che non si fa sentire, anzi, spicca, oltre per le doti con e senza palla, anche per carisma: è conscio delle sue capacità e i compagni riconoscono in lui un talento.

Dopo l’ottimo inizio di stagione, sta dunque dando continuità di rendimento, riuscendo ad andare a segno in ogni gara fin qui disputata. Noi continueremo a seguirlo e voi dovreste fare lo stesso: Akram Jadid ha ancora tanto da dimostrarci.