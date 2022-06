Milan U15, Bortuzzo: "Al di là del risultato, certe esperienze servono ai ragazzi"

MilanNews.it

Roberto Bertuzzo, tecnico del Milan U15, si è così espresso in vista della finale di domani contro la Fiorentina: "C'è grande soddisfazione per essere arrivati in fondo a questo percorso con i ragazzi, abbiamo raggiunto l'obiettivo massimo proprio grazie alla loro tenacia e alla loro voglia. Queste gare servono ai ragazzi per la loro crescita, aldilà del risultato, sono esperienze che fanno guadagnare tantissimo". Lo riporta acmilan.com.