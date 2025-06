Milan U17, quarti di finale contro l'Empoli superati. Ora la semifinale contro la Juventus

Il Milan Under 17 ha superato i quarti di finale contro l'Empoli negli Allievi Nazionali U17. Alla vittoria per 0-1 dell'andata firmata Pandolfi oggi ha fatto seguito una sconfitta per 2-3, con i gol di Cullotta e Pisati, che permette comunque ai rossoneri di approdare in Semifinale, che si giocherà il 18 giugno alle ore 17:30 a Frosinone contro la Juventus.