Pulcini 2009, ieri successo nel Trofeo Stefano Borgonovo

I Pulcini 2009 del Milan hanno conquistato ieri il Trofeo Stefano Borgonovo a Giussano, battendo in finale 5-3- il Bologna. Si tratta di un altro grande traguardo raggiunto dai giovani rossoneri di mister Costantino Borneo, che nella stagione in corso hanno vinto i due campionati (Invernale e Primaverile) e nei 10 tornei a cui hanno partecipato sono andati sempre sul podio (sei vittorie, un secondo posto e tre terzi posti). I Pulcini 2009 sono la squadra più vincente di tutto il Milan. Gli ultimi risultati sono stati conseguiti al Torneo Tataìn disputato a Sarzana, il Memorial Ogliaro a Biella e il Torneo di Bardolino che è considerato un po' come la Champions dei tornei giovanili, dove i ragazzi rossoneri si sono aggiudicati il secondo posto e il titolo di squadra con il miglior gioco, grazie ai voti della maggioranza degli allenatori presenti.