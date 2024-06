Settore giovanile, giugno è il mese dei verdetti: tutti gli appuntamenti

vedi letture

Come ogni anno, giugno è il mese dei verdetti per i campionati giovanili. E sono numerose le squadre del settore giovanile rossonero pronte a mettersi alla prova nelle rispettive fasi finali nazionali. Under 17, 16 e 15 tra le maschili; Under 17 e 15 tra le femminili: cinque gruppi che tenteranno, nelle prossime settimane, l'assalto al trono tricolore delle rispettive categorie.

È attualmente in stand-by il campionato Under 17, dato lo svolgimento dell'Europeo di categoria che vedrà l'Italia affrontare il Portogallo nella Finale di mercoledì 5 giugno. Sul fronte nazionale, invece, c'è la Roma a separare i rossoneri di Mister Renna dalla Final Four di categoria. Un Quarto di finale tra andata (domenica 9) e ritorno (giovedì 13) con la sfida decisiva che si giocherà al PUMA House of Football.

"Congelata" anche la situazione dell'Under 16, che deve giocare il suo Quarto di finale contro l'Empoli (andata a Milano il 9 giugno, ritorno il 12 in Toscana). In caso di qualificazione, i rossoneri giocherebbero la Semifinale - in doppia sfida - contro la Sampdoria, con l'altra finalista che uscirà dal confronto tra Inter e Atalanta. È già tra le prime quattro d'Italia l'Under 15 di Mister Baldo grazie al 3-2 nel ritorno dei Quarti contro l'Hellas Verona: in Semifinale, per i rossoneri, il Genoa mentre dall'altra parte del tabellone la sfida è quella tra Roma e Inter.

Si è già disputata l'andata dei Quarti di finale dell'Under 17 femminile: le ragazze di Mister Treccani sono state sconfitte di misura (4-3) dalla Juventus, ma la rimonta è ancora possibile nel ritorno in programma domenica 9. Nel resto del tabellone sono in vantaggio Roma, Inter e Arezzo dopo il primo atto dei Quarti. Dopo avere brillantemente superato la fase interregionale, invece, l'Under 15 femminile affronterà la Roma nei Quarti di finale: andata nel prossimo fine settimana a Milano, ritorno sette giorni dopo a Roma.

Tutte e cinque le finali si disputeranno nelle Marche, con diretta TV su DAZN e VivoAzzurroTV. Questo è il calendario:

Venerdì 21 giugno, Finale U17 ad Ascoli (Semifinali in programma mercoledì 19)

Sabato 22 giugno, Finale U16 a San Benedetto del Tronto

Martedì 25 giugno, Finale U15 ad Ascoli

Giovedì 27 giugno, Finale U15 femminile a Tolentino (Semifinali martedì 25)

Domenica 30 giugno, Finale U17 femminile a Fermo (Semifinali venerdì 28)