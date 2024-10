Settore Giovanile, gli Esordienti U13 vincono il derby contro l'Inter 3-1

Ottimo risultato per i giovani rossoneri degli Esordienti U13 PRO 2012, che alla quinta giornata di campionato vincono il derby, fuori casa, contro l'Inter per 1-3 (FIGC 2-4) con una tripletta di Kostyuk. Gol segnati al 2' e 16' del primo tempo e al 17' del terzo tempo. Per l'Inter sono Nifosi e Pantano i marcatori.