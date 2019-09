Settore giovanile: i risultati del week-end

Nel weekend è arrivata la prima vittoria per il Milan Primavera. In trasferta i ragazzi di Mister Giunti hanno battuto 1-0 il Pordenone con il gol decisivo di capitan Brescianini, che ha permesso ai rossoneri di salire a quota quattro punti in classifica. Per la Primavera, adesso, inizierà la Coppa Italia: mercoledì 25, alle 15.00, si giocherà Sampdoria-Milan.

Pareggiano ancora gli U18, in una sfida speciale come il Derby al Vismara. Avanti 2-0 dopo il primo tempo grazie alla doppietta di Capone, il Diavolo si è fatto rimontare nella ripresa. Pari in casa anche per gli U17: 1-1 contro il Chievo. A Verona non sbagliano U16 e U15, che infilano il terzo successo di fila e volano da soli al primo posto (a punteggio pieno) dei rispettivi gironi: 4-0 per la squadra di Mister Lantignotti e 2-1 per la squadra di Mister Bertuzzo.

RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA, 2° giornata: Pordenone-Milan 0-1 (19' Brescianini)

U18, 2° giornata, Milan-Inter 2-2 (17' e 24' Capone)

U17, 3° giornata: Milan-ChievoVerona 1-1 (30' El Hilali)

U16, 3° giornata: ChievoVerona-Milan 0-4 (29' Luscietti, 16'st e 39'st Sette, 28'st Rossi)

U15, 3° giornata: ChievoVerona-Milan 1-2 (11' Zeroli, 5'st Nahrudnyy)

U14, 1° giornata: Milan-Renate 3-0 (Guffanti, Parmiggiani, Sia)

U13, 1° giornata: Milan-Pergolettese 4-0 (2 Del Forno, Liberali, Sala)

U17 FEMMINILE, 2° giornata: Milan-Brescia 2-0 (Bruschi, Ostuni)

U15 FEMMINILE, 1° giornata: Cologno-Milan 1-8 (2 Galvan, 2 Cappa, 2 Adelfio, Rossi, Pengo)