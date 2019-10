Settore giovanile: i risultati del week-end

Gol e vittorie: così, nella maggioranza dei casi, è andato il weekend del settore giovanile rossonero. Dalla Primavera alle U13: quasi solo successi, quasi tutti segnando molte reti. Bello e importante, dimostrazioni di forza, crescita e grande condizione.

La Primavera si è imposta con un netto 6-0 al Vismara, rifilato ai danni del Parma. Una gara mai in discussione, nella quale i ragazzi di Mister Giunti hanno dilagato, dimostrandosi implacabili in fase di finalizzazione. Doppietta di Brescianini, gol di Pecorino, Tonin, Frigerio e Haidara. Rimane invariata la classifica: Milan da solo al secondo posto, a 14 punti, a -4 dalla capolista Hellas Verona. Ora, mercoledì 30 ottobre alle 14.30, il Diavolo affronterà lo Spezia in trasferta nel secondo turno di Primavera TIM Cup.

Ancora un pareggio per gli U17, fermati sullo 0-0 dal Cittadella. A Verona gli U16 passano in rimonta ma gli U15 vanno ko. Da segnalare, poi, il poker di reti di Sia e Camarda, come le triplette di Bonomi, Liberali e Marasco.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 6° giornata, Milan-Parma 6-0 (9' e 2'st su rigore Brescianini, 21' Pecorino, 12'st Tonin, 21'st Frigerio, 40'st Haidara)

U17: 7° giornata, Milan-Cittadella 0-0

U16: 8° giornata, Hellas Verona-Milan 1-2 (13'st Alesi, 25'st Sette)

U15: 8° giornata, Hellas Verona-Milan 2-1 (27'st Tonon)

U14: 6° giornata, Como-Milan 1-7 (4 Sia, 3 Bonomi)

U13: 6° giornata, Milan-Renate 3-0 (3 Liberali)

U12: 4° giornata, Città di Vigevano-Milan 1-8 (4 Camarda, Natali, Nolli, Biffi, Borsani)

U10: 4° giornata, Calvairate-Milan 6-10 (3 Marasco, 2 Esposti, 2 Borsa, Argint, Matta, Carboni)

U9: 4° giornata, Milan-Villa 6-0 (2 Vigil, 2 Bernasconi, La Vecchia, Santopaolo)

U15 FEMMINILE: 6° giornata, Monza-Milan 0-11 (3 Crotti, 2 Cappa, 2 Girmaldi, 2 Renzotti, Ferretti, Galvan)

U13 FEMMINILE: 4° giornata, Milan-Viscontini B (maschile) 5-0 (2 Rossi, 2 Alaimo, Adelfio)