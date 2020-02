Settore giovanile: i risultati del week-end

Continua, inarrestabile, la marcia della Primavera, che infila l'undicesima vittoria consecutiva e vola a quota 41 punti, riconsolidando la vetta della classifica con un considerevole vantaggio di +10. Al Vismara i ragazzi di Mister Giunti hanno fatto un'altra scorpacciata di gol, 7-3 al Cittadella, grazie soprattutto alla tripletta di Colombo e alla doppietta di Olzer.

Bene anche gli U18, che proseguono nel periodo molto positivo, battendo in casa 2-1 il Genoa. Va male il Derby per gli U17, sconfitti di misura in trasferta (0-1). Bilancio non esaltante nella doppia gara di Bologna: U16 costretti al ko (2-1), U15 fermati sul pareggio (2-2).

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 4° giornata di ritorno, Milan-Cittadella 7-3 (27' Capanni, 30' Olzer e 42' rig. Olzer, 10'st, 18'st e 45'st Colombo, 15'st Tonin)

U18: 5° giornata di ritorno, Milan-Genoa 2-1 (8' Angeli, 15'st Galardi)

U17: 4° giornata di ritorno, Milan-Inter 0-1

U16: 4° giornata di ritorno, Bologna-Milan 2-1 (26' Rossi)

U15: 4° giornata di ritorno, Bologna-Milan 2-2 (16' Mangiameli, 2'st Perrucci)

U14: 2° giornata di ritorno, Milan-Monza 3-3 (2 Sia, Martinazzi)

U17 FEMMINILE: 3° giornata di ritorno, Milan-Monterosso 9-0 (3 Avallone, 2 Avilia, 2 Ostuni, Cigallino, Gilardoni)

U15 FEMMINILE: 2° giornata di ritorno, CG Bresso-Milan 1-15 (5 Cappa V., 3 Crotti, 2 Carotenuto, 2 Grimaldi, Orsenigo, Orlandi, D'Agostino)