Settore Giovanile, i risultati del weekend

È stata una vittoria di grande valore quella ottenuta dagli U16 a Udine: grazie al 2-0 esterno (reti di Citi e N'Gbesso) e al contemporaneo pareggio dell'Inter, la squadra di Mister Bellinzaghi ha raggiunto il primo posto in classifica proprio insieme ai nerazzurri, a quota 20 punti dopo dieci giornate di campionato. Sempre l'Udinese, in trasferta, ha portato meno fortuna agli U15: 1-1 il verdetto finale, maturato già nel primo tempo; al Milan non è bastato il gol di Ivan. Bottino abbastanza negativo al Vismara: gli U14 hanno perso 1-3 il Derby, gli U13 non sono andati oltre il pareggio contro l'Albinoleffe.

TUTTI I RISULTATI E I MARCATORI DEL WEEKEND:

U16: 10° giornata, Udinese-Milan 0-2 (7' Citi, 36' N'Gbesso)

U15: 10° giornata, Udinese-Milan 1-1 (27' Ivan)

U14: 8° giornata, Milan-Inter 1-3 (33'st Mangiameli)

U13: 8° giornata, Milan-Albinoleffe 1-1 (Bakoune)

ESORDIENTI 2007: 7° giornata, Club Milano-Milan 0-4 (Sassi, Ledda, Perera, Perin)

ESORDIENTI 2008: 7° giornata, Milan-Rozzano Calcio 8-0 (3 Grassini, Camarda, Nolli, Borsani, Pinessi, Piletta)

PULCINI 2009: 7° giornata, Pavia-Milan 4-3 (2 Avogadro, Pisati)

PULCINI 2010: 7° giornata, Milan-Enotria 2-2 (2 Abdou)

U15 FEMMINILE: 9° giornata, Real Meda-Milan 0-2 (Ticozzelli, Avallone)

ESORDIENTI 2005/06 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Locate 9-0 (4 Grimaldi, 2 Carotenuto, Sperduto, Ferretti, Polillo)

PULCINI 2007 FEMMINILE: 7° giornata, Zivido-Milan 2-2 (Zapelli, Montaperto)

PULCINI 2008 FEMMINILE: 7° giornata, Milan-Accademia San Donatese 5-0 (3 Stendardi, Pomati, Di Qual)