Settore giovanile: i risultati del weekend

Turno negativo per la Primavera del Milan, costretta al secondo ko consecutivo in campionato: al Vismara, l'Atalanta si è imposta 3-1, frenando ancora la corsa dei rossoneri verso la zona playoff. Un'occasione sprecata al termine di una prestazione opaca. Sarà necessario ora ripartire con forza. Sorride, invece, la Primavera femminile: 2-0 in Sardegna.

Ancora un pareggio (a Parma) per gli U18. La notizia più positiva del weekend è la vittoria nel Derby degli Under 17 di Lantignotti: 2-1 firmato dai gol nel primo tempo di Mangiameli e Rossi, che vale l'aggancio in vetta proprio ai nerazzurri. Anche gli U13 hanno battuto l'Accademia Inter. U17 e U15 femminile a valanga.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 4ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta 1-3 (19' Traorè)

PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata di ritorno, Sassari Torres-Milan 0-2 (36'st Avallone, 46'st Donolato)

UNDER 18: 5ª giornata di ritorno, Parma-Milan 1-1 (29’ Pluvio)

UNDER 17: 7ª giornata di ritorno, Milan-Inter 2-1 (27' Mangiameli, 36' Rossi)

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Sedriano-Milan 0-6 (Pecce x2, Adelfio x2, Orsenigo, Grimaldi)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata di ritorno, Milan-Pro Sesto 8-0 (Stendardi x3, Franco x2, Lupatini, Peres, Tomaselli)

UNDER 13: 6ª giornata di ritorno, Milan-Como 1-1 (Avogadro)

UNDER 13 FEMMINILE: 2ª giornata, Sesto 2012-Milan 1-5 (Toschi)

UNDER 12: 2ª giornata, Milan-Ausonia 6-1 (Sorrentino x2, Bacuzzi, Borsa, Esposti, Piazza)

UNDER 11: 2ª giornata, Accademia Inter-Milan 1-3 (Bernasconi, La Vecchia, Zaidane)

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Milano Footbal Academy 1-5 (Gonzalez)

UNDER 10: 2ª giornata, Milan-Pro Sesto 9-0 (Kostyuk x3, Iurascu x2, Baratti, Colombo, Nasti, Somma)

UNDER 9: 2ª giornata, Masseroni Marchese-Milan 1-4 (Bernasconi, Marchesetti, Sorrentino, Gambarotto)