Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

L'ultimo weekend di sfide per il Settore Giovanile rossonero regala sorrisi e soddisfazioni. Goleada e festa grande nella giornata di sabato per Under 17 e Under 15 Femminile che, tra le mura amiche del PUMA House of Football, superano rispettivamente Minerva e Real Meda con un largo passivo. La domenica in trasferta per Under 18 e Under 17 si chiude invece con un pari e una vittoria: i ragazzi di Mister Terni impattano 1-1 nell'insidiosa trasferta in terra sarda, mentre l'U17 di Mister Lantignotti vince a Cremona e resta al secondo posto, condiviso con l'Hellas Verona.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 18: 12ª giornata, Cagliari-Milan 1-1 (19'st Tavernaro)

UNDER 17: 14ª giornata, Cremonese-Milan 1-2 (39'st Bonomi, 42'st Sia)

UNDER 17 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Minerva 21-0 (Stendardi x5, Lupatini x4, Montaperto x3, Carotenuto x2, Zapelli x2, Minnei x2, Zanisi x2, Paglia)

UNDER 15 FEMMINILE: 11ª giornata, Milan-Real Meda 28-0 (Tomaselli x7, Franco x5, Di Lernia x4, Hu x3, Spagliardi x3, Galluzzi, Rabbolini, Di Falco, Prandi, Caballero, L'Abbruzzi)