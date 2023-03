Settore giovanile: i risultati del weekend

Fonte: acmilan.com

Dal Sassuolo a San Marino: è la decima vittoria consecutiva della Primavera femminile a prendersi la copertina del fine settimana del Settore Giovanile rossonero. Il 4-1 delle ragazze di Corti sul San Marino Academy vale la conferma in vetta (+3 sulla Juventus, +6 sulla Roma) alla vigilia dell'esperienza al Torneo di Viareggio, che per le rossonere prenderà il via martedì 21 contro le australiane dell'APIA Leichhardt. Bel successo nel Derby per l'U16, che contemporaneamente allunga a +4 sull'Atalanta seconda nel girone di categoria; pareggi importanti, invece, per U18 e U15. Brillano altre due Under femminili - U17 e U15 - impegnate nelle rispettive fasi interregionali, con un weekend che ha proposto diverse vittorie per le rappresentative più giovani.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 7ª giornata di ritorno, Empoli-Milan 2-1 (21'st Sia)

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-San Marino 4-1 (6' e 30' Renzotti, 8' e 13' Tateo)

UNDER 18: 11ª giornata di ritorno, Milan-Torino 2-2 (48' Siman, 2'st Ferroni)

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata (fase interregionale), Arzilla Pol.-Milan 0-2 (41' Zanisi, 34'st Peres)

UNDER 16: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan 1-2 (11' Batistini, 31'st Sala)

UNDER 15: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan 1-1 (12' Pinessi)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata d'andata (fase interregionale), Milan-Südtirol 9-0 (Di Falco x2, Strecapede x2, Hu, Galluzzi, Tomaselli, Caballero, Spagliardi)

UNDER 14: 6ª giornata di ritorno, Milan-Pro Patria 3-0 (11' Guglielmo, 21' Grilli, 28'st Seye)

UNDER 13: 3ª giornata di ritorno (recupero), Pro Sesto-Milan 0-2 (Borsa, Ferrario)

UNDER 13: 7ª giornata di ritorno, Pro Patria-Milan 1-1 (Marasco)

UNDER 13 FEMMINILE: 5ª giornata, Baranzatese-Milan 0-1 (19'st Carfi)

UNDER 12: 1ª giornata (recupero), Milan-Alcione 3-0 (Jadid x2, Vigil)

UNDER 12: 5ª giornata, Milan-Masseroni Marchese 5-2 (7', 19', 1'tt e 16'tt Jadid, 8'tt Colombo)

UNDER 11 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Vighignolo 2-8 (Cozzi, Raffaelli)

UNDER 10: 5ª giornata, Milan-Centro Schiaffino 9-1 (Mazreku x3, Bernasconi x3, Geccherle x2, Ruggeri)