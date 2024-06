Settore giovanile: i risultati del weekend

Due successi pesanti e uno stop parziale per le giovanili rossonere impegnate nel fine settimana appena trascorso. Missione compiuta e traguardo raggiunto per l'Under 15 femminile, che ha sconfitto a domicilio la Ternana e ha blindato così il secondo posto nella fase interregionale strappando un pass per la fase finale. Tra le migliori otto di categoria c'era già l'Under 15, ma la squadra di Mister Bertuzzo ha fatto uno salto ulteriore: il 3-2 casalingo sull'Hellas Verona - dopo il pari dell'andata - significa accesso in Semifinale. Si giocherà tutto nella gara di ritorno, invece, l'Under 17 femminile, sorpresa in casa dalla Juventus nel primo round dei Quarti.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 17 FEMMINILE: Quarti di finale (andata), Milan-Juventus 3-4 (39' e 8'st Stendardi, 36'st Appiah)

UNDER 15: Quarti di finale (ritorno), Milan-Hellas Verona 3-2 (10' Avogadro, 29' Bonomi, 12'st Seye)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata di ritorno (fase interregionale), Ternana-Milan 2-4 (7', 15'st e 19'st Elshamy, 22' Dan)