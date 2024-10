Settore giovanile: i risultati del weekend

vedi letture

Risultati positivi e tante soddisfazioni per diverse formazioni del Settore Giovanile rossonero nel fine settimana appena andato in archivio. La Primavera Femminile ha ritrovato il successo in modo convincente con un poker casalingo, Under 17 e Under 15 hanno esultato in trasferta grazie alle vittorie sui campi di - rispettivamente - Mantova e Cagliari. Corsara anche l'Under 17 femminile, non è andata oltre il pari invece l'Under 16 maschile. Un buon bottino nel complesso, a cui aggiungere anche gli hurrà delle squadre più piccole d'età. Ecco il dettaglio di tutte le partite:

I RISULTATI DEL WEEKEND

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Arezzo 4-1 (24' Hu, 17'st Appiah, 31'st Lupatini, 35'st Autogol)

UNDER 17: 6ª giornata di campionato, Mantova-Milan 1-2 (15' Lontani, 14'st Zaramella)

UNDER 17 FEMMINILE: 4ª giornata, Futsei Milano-Milan 0-12 (Di Falco x5, Tomaselli x2, Dancelli x2, Palopoli, Peres, Cortinovis)

UNDER 16: 4ª giornata di campionato, Cagliari-Milan 1-1 (13'st Avogadro)

UNDER 15: 4ª giornata di campionato, Cagliari-Milan 1-4 (2' Jadid, 11' Borsa, 36' Marcello, 46'st Denicola)

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata, FC Milanese1902-Milan 3-1 (30'st Dan)

UNDER 14: 3ª giornata di campionato, Inter-Milan 3-1 (16'st La Vecchia)

UNDER 14 FEMMINILE: 4ª giornata, Vighignolo-Milan 1-0

UNDER 13: 3ª giornata, Milan-Cremonese 7-0 (Kostyuk x4, Grimoldi, Fresolone, Rampoldi)

UNDER 12: campionato, Milan-Cimiano 3-2 (Bernasconi x2, Tornese)

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, CB Academy-Milan 0-28

UNDER 11: campionato, Cimiano-Milan 1-3 (Guerci, Ilardi, Sartori)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Macallesi-Milan 2-5 (Delia x2, Bacuzzi, Carofiglio, Delmiglio)

UNDER 10: campionato, Milan-Accademia Inter 3-3 (Morganella x2, Pinnelli)

UNDER 10 FEMMINILE: campionato, Città di Opera-Milan 0-4 (risultato FIGC)

UNDER 9: campionato, Centro Schuster-Milan 0-3 (Pisani x2, Mineo)