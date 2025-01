Settore giovanile, i risultati del weekend appena concluso

vedi letture

È un doppio pareggio esterno con la Cremonese a contraddistinguere il weekend del Settore Giovanile rossonero: oltre alla Primavera maschile, anche l'Under 17 viene fermata sul pari dai grigiorossi. Sconfitte interne per la Primavera femminile contro il Como e per l'Under 18 contro l'Inter, larga affermazione - sempre al PUMA House of Football - per l'Under 17 femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 3ª giornata di ritorno, Cremonese-Milan 1-1 (16' Bonomi)

PRIMAVERA FEMMINILE: 3ª giornata di ritorno, Milan-Como 2-3 (Donolato, Longobardi)

UNDER 18: 2ª giornata di ritorno, Milan-Inter 0-3, ore 15.30 - PUMA House of Football

UNDER 17: 3ª giornata di ritorno, Cremonese-Milan 3-3 (29' Cullotta, 9'st e 24'st Pinessi)

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Milan-Rosatese 11-0 (10', 15', 22' e 7'st Elshami; 23' Spagliardi; 31' e 9'st Bertoni; 34' Galluzzi; 11'st Dancelli, 28'st Zecchina, 33'st Duina)