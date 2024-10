Settore Giovanile, i risultati del weekend in attesa della Primavera

vedi letture

Tante formazioni del Settore Giovanile rossonero hanno vinto e convinto nel weekend che ha chiuso un mese di ottobre intenso e positivo, e molte lo hanno fatto lontano dalle mura amiche. Successi importanti per le due Under 17, la maschile ha calato il poker a Venezia e ha centrato il sesto hurrà consecutivo, vittoria esterna e cinque gol per la femminile. Under 16 e Under 15 hanno superato a domicilio il Mantova, i secondi con un netto 0-6 che ha confermato la leadership in vetta al girone. Ottimi risultati anche per l'U14 - sul campo del Novara - e per l'Under 13, che si è aggiudicata il Derby in casa nerazzurra aggiungendosi alle belle vittorie in trasferta che hanno caratterizzato questo fine settimana. Pari Under 18 nel posticipo.

I RISULTATI DEL WEEKEND

UNDER 18: 8ª giornata, Lecce-Milan 1-1 (16'st Dotta)

UNDER 17: 8ª giornata, Venezia-Milan 2-4 (26' e 4'st Pisati, 22'st e 25'st Pinessi)

UNDER 17 FEMMINILE: 5ª giornata, Devils-Milan 1-5 (20' e 16'st Galluzzi, 7'st e 36'st Di Falco, 23'st Reccagni)

UNDER 16: 6ª giornata, Mantova-Milan 2-3 (25' Zangrillo, 35' Morellini, 43'st Rusu)

UNDER 15: 6ª giornata, Mantova-Milan 0-6 (19' Ferrario; 29', 4'st e 21'st Jadid; 33'st Kateete; 39'st Moshkovitz)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Rogoredo 84 12-1 (5' e 33' Marinari; 14', 18', 21' e 3'st Dan; 31' Elshamy; 34' e 30'st Toschi; 14'st Carco; 16'st Cappello; 34'st Colombo)

UNDER 14: 5ª giornata, Novara-Milan 1-7 (3' e 27' Cenedese, 4' Boniforti, 2'st Conti, 25'st e 32'st Fiorenza, 26'st Zaidane)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Orione-Milan 2-1 (Pascale)

UNDER 13: 5ª giornata, Inter-Milan 1-3 (Kostyuk x3)

UNDER 12 FEMMINILE: campionato, Vige Milano-Milan 0-4 (risultato FIGC)

UNDER 11: campionato, Milan-Alcione 6-0 (Campus x2, Ilardi x2; Bangagne, Palotta)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Milan-Città di Opera 9-0 (Delmiglio x2; Corsi, Mazzei, Fraschini, Jacchetti, Brescia, De Carlo, Delia)

UNDER 9: campionato, Milan-Centro Schiaffino 9-5 (Trovato x3; Beltrame x2; Locatelli, Morganella, Mineo, Pisani)