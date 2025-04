Settore giovanile: i risultati del weekend

Programma ridotto a causa delle festività pasquali per il Settore Giovanile rossonero: impegnate solo le compagini coinvolte in campionati nazionali agonistici, con tante ultime giornate in programma. Chiude con un successo la Primavera femminile, corsara contro il Parma grazie a una tripletta di Karen Appiah: tre punti che permettono alle rossonere di salutare onorevolmente la stagione. Successo interno - sempre nell'ultima giornata della prima fase - per l'Under 15 con l'Udinese mentre l'Under 16 cede ai friulani al PUMA House of Football. Pari esterno per l'Under 17, bella vittoria per l'Under 18 sul Sassuolo.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 34ª giornata, Empoli-Milan 1-0

PRIMAVERA FEMMINILE: 22ª giornata, Parma-Milan 1-3 (2', 21' e 45'st Appiah)

UNDER 18: 30ª giornata, Milan-Sassuolo 1-0 (33' Dotta)

UNDER 17: 26ª giornata, Monza-Milan 1-1 (38'st Zaramella)

UNDER 16: 26ª giornata, Milan-Udinese 1-2 (44'st Colombo)

UNDER 15: 26ª giornata, Milan-Udinese 2-1 (12'st Borsa, 32'st Jadid)