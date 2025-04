Settore giovanile rossonero: vincono tutte le squadre! Splende il 5-0 del Milan U13 sull'Inter

In attesa della Primavera maschile, impegnata in serata contro il Monza, ecco il resoconto di tutti gli incontri del Settore Giovanile rossonero nel fine settimana appena concluso. Pareggia la Primavera femminile nel Derby contro l'Inter; stracittadina anche per l'Under 13 maschile, che invece stravince 5-0 con doppiette di Crisci e Fresolone. Tante vittorie per le squadre dell'agonistica: Under 16 e Under 15 vincono a Brescia, l'Under 18 ritrova il sorriso battendo la Sampdoria, mentre prosegue la marcia dell'Under 17, che al PUMA House of Football supera 3-1 il Südtirol. Di seguito il dettaglio di tutti i risultati.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

UNDER 18: 29ª giornata, Sampdoria-Milan 1-2 (34' Perina, 13'st Lamorte)

UNDER 17: 25ª giornata, Milan-Südtirol 3-1 (4' La Mantia, 15'st Zaramella, 23'st Borsani)

UNDER 16: 25ª giornata, Brescia-Milan 1-3 (3' Martini, 26' Angelicchio, 36'st Colombo)

UNDER 15: 25ª giornata, Brescia-Milan 0-2 (1' Borsa, 30'st Ghislini)

UNDER 14: 22ª giornata, Milan-Torino 2-1 (6' La Vecchia, 28'st Bernasconi)

UNDER 13: recupero campionato, Milan-Inter 5-0 (Crisci x2, Fresolone x2, Kostyuk)

UNDER 11: campionato, Vigor Milano-Milan 4-12 (Campus x4; Ilardi x3; Sartori x2, Zaza x2; Bangagne)