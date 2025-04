Settore giovanile, gli impegni del weekend: ora della verità per la Primavera

Ultimo weekend di aprile ricco di impegni ufficiali per il Settore Giovanile rossonero, che torna protagonista con diverse squadre in campo negli ultimi match stagionali. Considerando che sabato 26 non si giocherà per lutto nazionale in memoria di Papa Francesco, vediamo chi scenderà in campo: la Primavera va in trasferta a Roma lunedì con la Lazio per restare agganciata alla zona Playoff, sfide esterne anche per l'Under 17 Femminile contro il Genoa e per Under 15 Femminile e Under 18 entrambe contro l'Hellas Verona. In casa, invece, Under 14 Femminile e Under 16, quest'ultima impegnata negli Ottavi di Finale Playoff contro l'Inter.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 27 APRILE

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Academy Calvairate, ore 10.30 - PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Hellas Verona-Milan, 10.30 - via Sogare 9/C (Verona)

UNDER 16: playoff - andata Ottavi di Finale, Milan-Inter, ore 12.00 - PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: campionato, Genoa-Milan, ore 17.00 - via Don Giovanni Verità (Genova)

LUNEDÌ 28 APRILE

PRIMAVERA: 35ª giornata, Lazio-Milan, ore 16.00 - Centro Sportivo Formello (Roma)

MARTEDÌ 29 APRILE

UNDER 18: 31ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 - Stadio Aldo Olivieri (Verona)