Giovanili rossonere: il punto sull'Attività di Base

Quando si parla di Settore Giovanile il primo pensiero va generalmente alle squadre impegnate in campionati nazionali: in primis la Primavera, ma anche le categorie come Under 18, 17, 16 e 15. Un ruolo importante nella piramide delle giovanili rossonere è ricoperto dalla cosiddetta Attività di Base, quella che coinvolge le squadre che vanno dall'Under 8 all'Under 14. Categorie dove, più che per le squadre coinvolte in attività agonistica, è molto più importante il "cammino" della "meta", per citare il commento di Vincenzo Vergine a margine della Finale di Coppa Italia Primavera.

Con l'inizio della bella stagione, le annate sportive volgono al termine e per tracciare un bilancio del 2024/25 dell'Attività di Base rossonera abbiamo interpellato Lorenzo Mondini, responsabile dell'Attività di Base rossonera: "Le nostre squadre stanno entrando nel momento clou della loro stagione, a livello di impegni. Alcune di loro stanno rientrando da tornei internazionali, come l'Under 12 che è stata in Spagna dove si è confrontata con realtà come Manchester City, Sporting Lisbona e Liverpool".

Proprio questo è un periodo ricco di tornei internazionali, e Mondini fa il punto degli impegni che attendono alcune nostre compagini a ridosso del periodo pasquale: "L'Under 10 a Pasqua sarà in Portogallo, l'Under 8 a Bruxelles e l'Under 9 in questo momento è a Barcellona per il Mundialito. Sono esperienze molto formative per i ragazzi, che servono a tracciare il loro percorso e a permettere di realizzare quello che per loro è un sogno. Noi abbiamo la responsabilità di aiutarli".

C'è chi ha già terminato il proprio campionato di categoria - come l'Under 13, reduce da una bella vittoria nel Derby lo scorso fine settimana - ma "al di là del risultato, conseguenza del lavoro, ciò che importa davvero è che ogni singolo calciatore stia facendo dei grossi passi in avanti sotto ogni punto di vista", conclude Mondini. Da menzionare anche un altro aspetto importante nel preparare questi bambini e ragazzi all'attività agonistica: l'area psicologica e un progetto come il Milan Gentile, che la società promuove mettendo il Fair Play al centro dello sviluppo dei propri tesserati.